"Он был самым хорошим парнем". Друзья серийных убийц раскрыли, как они вели себя перед преступлениями

Один мой профессор рассказывал, что в универе сидел рядом с Тедом Банди. А у моей бабушки был магазин в районе, где орудовал убийца из Монтаны (не помню, как его зовут). И оба они рассказывают, что эти парни были очень милы. Никто и подумать не мог, что они способны на убийство.

Это и пугает меня больше всего. Они не были странными тихими мальчиками на задних партах. Они были харизматичными весёлыми парнями