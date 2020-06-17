"Он был самым хорошим парнем". Друзья серийных убийц раскрыли, как они вели себя перед преступлениями

Он был очень харизматичным и с кучей друзей. Помню, как сидел в школьном автобусе и думал, что должен попытаться быть похожим на него. Он всегда улыбался, и девушки с ним флиртовали. Примерно через восемь-десять лет его арестовали вместе с другим парнем его возраста за кражу со взломом, изнасилование и убийство очень старой женщины и её собаки
Mister-Grumpy
Он был довольно нормальным. Брат моей бывшей. Никто и понятия не имел, пока полиция не раскрыла свою версию, а затем вся семья пришла к выводу, что это и правда мог быть он. По данным полиции, на его совести жизни шести проституток, живущих от Мэриленда до Нью-Джерси
surfpunk622
Он был очень милым. По факту он был моим другом детства. Однажды мы просто перестали общаться, но через пару лет от позвонил мне и пригласил на свидание. Я согласилась и была в хорошем настроении, ведь я его обожала. По дороге в ресторан я попала в автоаварию и не смогла приехать. Неделю спустя, за день до того, как я снова должна была встретиться с ним, его арестовали за то, что в его подвале нашли тела трёх проституток, пропавших без вести
Kirishima-Eijiro
Довольно классный уборщик в нашей школе. Иногда играл с нами в настолки на переменах и на обеде. Было ужасно странно узнать, что несколько лет спустя полиция нашла у него на чердаке тела проституток
haijak
Один мой профессор рассказывал, что в универе сидел рядом с Тедом Банди. А у моей бабушки был магазин в районе, где орудовал убийца из Монтаны (не помню, как его зовут). И оба они рассказывают, что эти парни были очень милы. Никто и подумать не мог, что они способны на убийство.
Это и пугает меня больше всего. Они не были странными тихими мальчиками на задних партах. Они были харизматичными весёлыми парнями
nofartknockin
Мой папа ходил на театральные занятия с парнем, который убил свою подругу, разрезал её тело, засунул в чемодан, а затем бросил в мусорное ведро в Кали. Отец рассказывает, что он был немного странным ребёнком, который был всегда себе на уме и постоянно носил плащ
kalechiwps
Парень, с которым я учился в старшей школе, не был серийным убийцей, но он убивал несколько раз. Я не очень с ним общался, но на встрече выпускников после того, как он был казнён, его бывшая рассказывала, что он был одним из самых милых парней, с которыми она встречалась
fredzout
Я учился в старших классах не с одним, а сразу с двумя убийцами. Это была пригородная средняя школа Атланты. Кроме убийств нескольких человек из общего у них был взрывной характер
Skydogsguitar
Я знал человека, который убил свою девушку и себя.
Он всегда был чересчур. Эмоциональный. Немного проблемный ребёнок. Но он был забавным, и у него всегда были друзья. Когда его подружка его бросила, он тут же взбесился. У него всегда были проблемы с эмоциями. Слишком счастлив, слишком грустен, слишком зол. Крайности по всем направлениям. Он застрелил её на автобусной остановке, а затем покончил с собой
bodhasattva
Мой коллега зарезал свою девушку и жил с её телом в шкафу в течение шести дней. Он был самым хорошим парнем на работе...
hennyfurlopez
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