Модель надела купальник с таким откровенным вырезом, что даже фанаты не смогли понять, что к чему

Модель и блогерша Дезире Шлотц из Лос-Анджелеса, США, снялась для рекламы бренда Fashion Nova, представив на суд юзеров очередной купальник. Знойным снимком она поделилась у себя в инстаграме, а потом он появился на странице компании и вызвал немалый интерес.

Фото © Instagram / desireeschlotz

Девушка продемонстрировала роскошную фигуру, добавив к пляжному наряду чёрные ботфорты. Но не неожиданное сочетание стало объектом критики, а необычный дизайн купальника, на котором красовался огромный вырез, оголяя грудь и живот.

Фото © Instagram / desireeschlotz

У многих юзеров задумка вызвала недоумение, а откровенные образ и поза и вовсе заставили их краснеть. Однако и у такого смелого дизайнерского решения нашлись свои поклонники. Формы девушки тоже не остались без комплиментов. Комментаторы отметили, что Дезире выглядит потрясающе, и даже сравнили с героиней Анджелины Джоли Ларой Крофт.

Это выглядит так глупо Пользователь "Инстаграма"

Это выглядит странно Пользователь "Инстаграма"

Фото © Instagram / desireeschlotz

Выглядишь как расхитительница гробниц Пользователь "Инстаграма"

Абсолютно потрясающая Пользователь "Инстаграма"