Модель и блогерша Дезире Шлотц из Лос-Анджелеса, США, снялась для рекламы бренда Fashion Nova, представив на суд юзеров очередной купальник. Знойным снимком она поделилась у себя в инстаграме, а потом он появился на странице компании и вызвал немалый интерес.
Девушка продемонстрировала роскошную фигуру, добавив к пляжному наряду чёрные ботфорты. Но не неожиданное сочетание стало объектом критики, а необычный дизайн купальника, на котором красовался огромный вырез, оголяя грудь и живот.
У многих юзеров задумка вызвала недоумение, а откровенные образ и поза и вовсе заставили их краснеть. Однако и у такого смелого дизайнерского решения нашлись свои поклонники. Формы девушки тоже не остались без комплиментов. Комментаторы отметили, что Дезире выглядит потрясающе, и даже сравнили с героиней Анджелины Джоли Ларой Крофт.
Это выглядит так глупо
Пользователь "Инстаграма"
Это выглядит странно
Пользователь "Инстаграма"
Выглядишь как расхитительница гробниц
Пользователь "Инстаграма"
Абсолютно потрясающая
Пользователь "Инстаграма"
Впрочем, на своей странице, где уже 573 тыс. поклонников, Дезире часто экспериментирует и не стесняется своей наготы.
WOW-girls
Модель надела купальник с таким откровенным вырезом, что даже фанаты не смогли понять, что к чему
сегодня в 06:52
Модель пожаловалась на последствия карантина, честно показав, что стало с её лицом без косметолога
вчера в 15:28
Бывшая королева красоты разделась перед камерой, показав страшные ожоги, которые покрыли 85% её тела
вчера в 14:23