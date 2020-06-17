Мошенники придумали новую аферу при продаже авто

Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей и уже активно её используют на россиянах. Как сообщает "Российская газета", злоумышленники берут машину в аренду, по поддельной доверенности получают дубликат ПТС, а затем продают доверчивым гражданам.

Один из таких случаев обмана обнаружился, когда житель Подмосковья случайно узнал, что его иномарка проходит по уголовному делу. Мужчина купил чёрный Mercedes-Benz E-Class по заманчивой цене. У продавца на руках был дубликат ПТС, но покупателя это никак не насторожило. Счастливый обладатель "немца" даже поставил машину на учёт в ГИБДД.

Спустя время он получил неприятное известие: у его автомобиля есть законные владельцы, которые ничего не знали о продаже. Они просто сдали свой "мерседес" в аренду "для работы в такси". Когда арендатор исчез, хозяева заявили об угоне. Теперь новому владельцу придётся вернуть машину.

Криминалист Максим Шелков рассказал, что на эту мошенническую схему в последнее время попадается всё больше людей. Он призывает насторожиться, если покупатель готов предоставить только дубликат ПТС.