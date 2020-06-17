Нарышкин рассказал, когда Сталину сообщили о неминуемом начале войны с Германией

Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в 1940 году в Третий рейх по-прежнему является секретной. Но именно тогда легендарный разведчик организовал работу агентурной сети, которая впоследствии представила данные о неизбежном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Об этом написал в своей статье директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Материал опубликован 16 июня в "Российской газете".

— Весной 1941 года Павел Михайлович Фитин на свой страх и риск санкционировал создание в составе руководимого им управления нештатной информационно-аналитической группы с участием лейтенанта госбезопасности Зои Ивановны Рыбкиной — будущей известнейшей детской писательницы Зои Воскресенской. Она впоследствии написала: "Из многих источников мы получали сведения о том, что гитлеровцы вот-вот развяжут войну. 17 июня 1941 года я с волнением завершила этот документ. Заключительным аккордом в нём прозвучало: "Все военные мероприятия Германии по подготовке вооружённого выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время", — написал в статье Нарышкин.

В тот же день начальник разведки Фитин повёз лично Сталину обзор агентурных данных. Вождь отреагировал на сообщение о скором начале войны кратко: "Дезинформация! Можете быть свободны!"

В своей статье Сергей Нарышкин также рассказал, как Павел Фитин создавал агентурную сеть советской разведки в США, которая впоследствии передала важные данные о разработке ядерного оружия американцами.

Ранее Владимир Путин рассказал о своей работе в нелегальной разведке.