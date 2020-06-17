Врачи назвали опасную позу работы на огороде

В жаркую погоду лучше отказаться от кофе и алкоголя, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями следует соблюдать некоторые правила. Об этом рассказал внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

– Рекомендуется избегать чрезмерной физической активности в слишком жаркие дни и часы, особенно при работе на огородах, когда, помимо перегрева, усугубляет ситуацию и поза головой вниз, – предупредил он в беседе с агентством "Москва".

Врач пояснил, что перегрев может произойти не только на открытом солнце, но и в тени. Чтобы спастись от жары, он советует чаще принимать прохладный душ и снижать температуру тела. На улице следует носить головной убор с широкими полями или с козырьком, а также свободную, светлую одежду из натуральных тканей. Людям с хроническими заболеваниями нужно вовремя принимать назначенные врачом лекарства и следить за параметрами давления.