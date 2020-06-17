ФСБ задержала в четырёх регионах России участников группировки "Таблиги Джамаат"

В Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях сотрудники ФСБ РФ при поддержке бойцов Росгвардии и МВД России провели задержания лидеров и активных участников международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.

— ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии на территории Приволжского федерального округа пресечена деятельность запрещённой на территории России международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", — сообщили в ЦОС.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.