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ФСБ задержала в четырёх регионах России участников группировки "Таблиги Джамаат"

В местах жительства и конспиративных сборов задержанных обнаружена и изъята запрещённая литература, материалы экстремистского характера, средства связи, банковские карты.

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Фото © ЦОС ФСБ РФ

В Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях сотрудники ФСБ РФ при поддержке бойцов Росгвардии и МВД России провели задержания лидеров и активных участников международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.

ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии на территории Приволжского федерального округа пресечена деятельность запрещённой на территории России международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", — сообщили в ЦОС.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

*Запрещённая на территории России экстремистская организация

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