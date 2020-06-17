НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Исхудавший Ефремов приехал на допрос к следователю — видео

В управление артиста сопровождали сотрудники ФСИН, которые вывели его из квартиры в Плотницком переулке.

1596

Актёр Михаил Ефремов снова приехал в ГСУ ГУ МВД России по Москве, чтобы ответить на очередные вопросы следователя о смертельном ДТП на Смоленской площади. За время домашнего ареста он сильно похудел.

В управление артист приехал в сопровождении сотрудников ФСИН, которые вывели его из квартиры в Плотницком переулке. Общаться с журналистами Ефремов не захотел, сославшись на подписку о неразглашении.

Резонансное ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло около 22 часов 8 июня. Видео с городских камер наблюдения показало, что внедорожник актёра пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Второй участник аварии скончался в больнице, Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Выбор редакции

Loading...