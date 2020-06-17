"Похудел, переживает". Представившаяся домработницей рассказала о состоянии Ефремова

Актёр Михаил Ефремов очень переживает из-за случившегося по его вине ДТП, в котором погиб 57-летний Сергей Захаров. Об этом Лайфу сообщила женщина, которая представилась домработницей актёра.
— Переживает, нервничает. Очень переживает, — отметила она.
На вопрос, когда артист собирается выходить из-под домашнего ареста, женщина заявила, что не знает. Она отметила, что это произойдёт тогда, "когда будет нужно".
— Так он и не должен выходить. И не собирается, — добавила собеседница.
Ранее появилась информация, что артист установил себе мессенджер "Телеграм", что является нарушением условий домашнего ареста. Но позже СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что актёр не нарушал правила меры пресечения. В ограничительных условиях он будет находиться до 9 августа. За строгостью выполнения требований проследит прокуратура. Сам он выразил согласие с избранной мерой, в суде артист заявил, что произошедшее ДТП чудовищно и ужасно.