"Похудел, переживает". Представившаяся домработницей рассказала о состоянии Ефремова

Актёр Михаил Ефремов очень переживает из-за случившегося по его вине ДТП, в котором погиб 57-летний Сергей Захаров. Об этом Лайфу сообщила женщина, которая представилась домработницей актёра.

— Переживает, нервничает. Очень переживает, — отметила она.

На вопрос, когда артист собирается выходить из-под домашнего ареста, женщина заявила, что не знает. Она отметила, что это произойдёт тогда, "когда будет нужно".

— Так он и не должен выходить. И не собирается, — добавила собеседница.