"Папа, я тебя очень люблю". Сын Михаила Ефремова обратился к отцу, устроившему смертельную аварию

32-летний актёр Никита Ефремов решил прокомментировать смертельное ДТП, виновником которого стал Ефремов-старший. Парень написал в " Инстаграме " пост, где выразил соболезнования семье погибшего водителя фургона — 57-летнего Сергея Захарова. Также он отметил, что сильно переживает из-за случившегося, и написал слова поддержки находящемуся под домашним арестом отцу.

Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. ⠀ Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно.

Напомним, что смертельная авария произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Теперь заслуженному артисту РФ грозит до 12 лет лишения свободы. По словам адвоката Эльмана Пашаева, актёр крайне тяжело переживает случившееся, что в том числе сказалось на его физическом состоянии, пишет Starhit.