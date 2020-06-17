"Папа, я тебя очень люблю". Сын Михаила Ефремова обратился к отцу, устроившему смертельную аварию

32-летний актёр Никита Ефремов решил прокомментировать смертельное ДТП, виновником которого стал Ефремов-старший. Парень написал в "Инстаграме" пост, где выразил соболезнования семье погибшего водителя фургона — 57-летнего Сергея Захарова. Также он отметил, что сильно переживает из-за случившегося, и написал слова поддержки находящемуся под домашним арестом отцу.
Фото © Instagram / efremovefremov
Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. ⠀
Всем, кого коснулась эта трагедия,
желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось.
Папа, я тебя очень люблю.
Надеюсь, что ты примешь последствия достойно.
Никита Ефремов
Фото © VK / Актёр Михаил Ефремов
Напомним, что смертельная авария произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Теперь заслуженному артисту РФ грозит до 12 лет лишения свободы. По словам адвоката Эльмана Пашаева, актёр крайне тяжело переживает случившееся, что в том числе сказалось на его физическом состоянии, пишет Starhit.
Ему плохо, он места себе не находит из-за погибшего. Почти не ест даже, могу сказать. Похудел за неделю на шесть килограммов. Морально очень страдает.
Эльман Пашаев
Адвокат
WOW-stars
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