Нюша свела фанатов с ума одним кадром, ради которого всего лишь надела пикантное боди

Когда ваш малыш с пелёнок знает, что все эти баночки-крышечки переделают в новые, а не попадут в землю или воду, где их могут проглотить черепашка, кит или дельфин 🐢🐳🐬 Не будут разлагаться в микропластик, который также попадает в пищу через животных... Тогда, повзрослев, он никогда не бросит на пляже пакет или бутылку✔️Он будет знать как, зачем и почему

Нюша