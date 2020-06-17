Нюша свела фанатов с ума одним кадром, ради которого всего лишь надела пикантное боди

29-летняя певица решила разбавить совместные фото с мужем и дочкой очередным знойным кадром. Нюша выложила в "Инстаграм" снимок, на котором похвасталась роскошной фигурой в белом пикантном боди.
Исполнительница хита "Вою на луну", судя по всему, позировала в ванной. Её волосы кажутся влажными, а по гладкой коже стекают капли воды. Девушка повернулась спиной к камере, представив на обозрение эффектные формы. С помощью макияжа Нюша подчеркнула глаза и дополнила откровенный образ массивными серьгами, из-за которых казалась ещё более хрупкой.
В комментариях тут же один за другим посыпались огненные эмодзи. Впечатлённые подписчики восхищались внешностью любимицы и её смелостью. А некоторых настолько переполнили эмоции, что они даже попросили артистку сбавить обороты. Знойный кадр в итоге набрал почти 94 тыс. лайков.
Мать, ты что творишь-то? 😍Нельзя так сводить людей с ума
nyushataa
Вот это Ню жжёт
polusladkoe_150
Капец ты крутая 😍🔥больше бы таких фоток 🤗
lina_aleshina
Женщина, вы пушка
nastenazyeva87
Однако в "Инстаграме" артистка не только размещает привлекательные снимки, но и обсуждает важные проблемы. Так, одной из них стала тема экологии и загрязнения окружающей среды. По мнению певицы, которая воспитывает маленькую дочку, беречь природу детишек нужно приучать с пелёнок. Нюша отметила, что "улучшения" мира "зависят от каждого из нас".
Когда ваш малыш с пелёнок знает, что все эти баночки-крышечки переделают в новые, а не попадут в землю или воду, где их могут проглотить черепашка, кит или дельфин 🐢🐳🐬 Не будут разлагаться в микропластик, который также попадает в пищу через животных... Тогда, повзрослев, он никогда не бросит на пляже пакет или бутылку✔️Он будет знать как, зачем и почему
Нюша
WOW-stars
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