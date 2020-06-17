Четырежды судимый россиянин снял скальп с 16-летней собутыльницы

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка попала в больницу "со скальпированным ранением теменной области". По данным "Фонтанки", нанёс подростку увечья четырежды судимый знакомый.

Девушка пригласила домой молодого человека 16 июня. После распития алкогольных напитков они с 21-летним знакомым поссорились. Закончилось всё тем, что последний снял с подруги скальп. Девочка-подросток выбежала из квартиры с окровавленной головой и позвала на помощь. Шокированные очевидцы вызвали скорую и полицию.

Долго искать подозреваемого не пришлось. Молодого человека задержали в квартире пострадавшей. Он, как и его несовершеннолетняя подруга, был сильно пьян. Оказалось, что 21-летний безработный за последние пять лет был судим четыре раза за угоны, кражи и наркотики. Теперь ему грозит новое уголовное дело.