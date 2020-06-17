Четырежды судимый россиянин снял скальп с 16-летней собутыльницы

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка попала в больницу "со скальпированным ранением теменной области". По данным "Фонтанки", нанёс подростку увечья четырежды судимый знакомый.
Девушка пригласила домой молодого человека 16 июня. После распития алкогольных напитков они с 21-летним знакомым поссорились. Закончилось всё тем, что последний снял с подруги скальп. Девочка-подросток выбежала из квартиры с окровавленной головой и позвала на помощь. Шокированные очевидцы вызвали скорую и полицию.
Долго искать подозреваемого не пришлось. Молодого человека задержали в квартире пострадавшей. Он, как и его несовершеннолетняя подруга, был сильно пьян. Оказалось, что 21-летний безработный за последние пять лет был судим четыре раза за угоны, кражи и наркотики. Теперь ему грозит новое уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал историю семьи из Старого Оскола. Там 11-летняя девочка трагически погибла, пытаясь спасти маму. Бывший сожитель после пьянки в шутку начал топить женщину, но не рассчитал силы, и та начала захлёбываться. Дочь бросилась ей на помощь, но сама выплыть не смогла.