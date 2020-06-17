Названа причина смерти "доктора Франкенштейн" Алёны Верди

Лжехирург Алёна Верди, искалечившая как минимум десять пациенток, умерла в результате обширного инсульта с образованием субдуральной гематомы. Такую причину смерти 38-летней женщины называет портал "КП-Кубань" со ссылкой на собственный источник в больнице.

— Госпитализирована она была уже в тяжёлом состоянии. Возможно, если бы скорая прибыла сразу после того, как был введён инсулин, всё было бы иначе. Но без сознания она лежала некоторое время. К тому моменту у пациентки уже были неустранимые повреждения головного мозга, — объяснил собеседник издания.

По его словам, в роковой вечер Верди находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он уточнил, что после выхода из комы Алёне Верди грозила тяжёлая форма инвалидности — при обширном инсульте нарушается двигательная активность, речь и мыслительные функции.