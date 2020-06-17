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Регион
Опубликовано 17 июня 2020, 14:06
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Горбачёв с удивлением узнал о "плане передачи" Карелии Финляндии: Для меня это новость

Ранее такую информацию распространил бывший финский дипломат.

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв опроверг сообщения о том, что он якобы предлагал отдать Финляндии Карелию. Ранее с таким утверждением выступил бывший эксперт финского МИД Юкка Сеппинен.

Вообще, для меня это новость. Первый раз слышу, — сказал Горбачёв в интервью "Комсомольской правде".

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Напомним, Сеппинен в своей книге заявил, что СССР под руководством Михаила Горбачёва якобы рассматривал вопрос о передаче Карелии Финляндии по причине "отсутствия ресурсов" на восстановление Выборга. Не случилось этого якобы из-за решения президента Финляндии Мауно Койвисто.

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Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Александра Вишнякова
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