Горбачёв с удивлением узнал о "плане передачи" Карелии Финляндии: Для меня это новость

Ранее такую информацию распространил бывший финский дипломат.

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв опроверг сообщения о том, что он якобы предлагал отдать Финляндии Карелию. Ранее с таким утверждением выступил бывший эксперт финского МИД Юкка Сеппинен.

— Вообще, для меня это новость. Первый раз слышу, — сказал Горбачёв в интервью "Комсомольской правде".