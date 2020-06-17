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Борис Джонсон попал в ДТП возле здания британского парламента

Это произошло, когда перед машиной конвоя пробежал протестующий.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП в самом центре Лондона, сообщает The Telegraph. Недалеко от Вестминстерского дворца в машину политика въехал автомобиль охраны. Это случилось после того как протестующий выбежал на дорогу перед кортежем.

Со слов очевидцев, обе машины быстро покинули место происшествия, однако на авто премьер-министра осталась видимая вмятина. О пострадавших не сообщается.

Отметим, что в британской столице по-прежнему периодически происходят пикеты несогласных с брекситом, а несколько дней назад Лондон ещё и полноценно перенял эстафету акций против расизма и полицейского произвола. Митингующим активно противостоят ультра-правые активисты и футбольные фанаты, которые также вышли на улицы города, чтобы защитить статую премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля от посягательств вандалов. Пик беспорядков пришелся на прошлую субботу, когда пострадали два десятка полицейских и были задержаны 113 человек.

Кого из митингующих поддерживал человек, который едва не оказался под колёсами кортежа, не сообщается.

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