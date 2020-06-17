Борис Джонсон попал в ДТП возле здания британского парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП в самом центре Лондона, сообщает The Telegraph. Недалеко от Вестминстерского дворца в машину политика въехал автомобиль охраны. Это случилось после того как протестующий выбежал на дорогу перед кортежем.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5 — Steve Bray #HoldThemToAccount (@snb19692) June 17, 2020

Со слов очевидцев, обе машины быстро покинули место происшествия, однако на авто премьер-министра осталась видимая вмятина. О пострадавших не сообщается.

Отметим, что в британской столице по-прежнему периодически происходят пикеты несогласных с брекситом, а несколько дней назад Лондон ещё и полноценно перенял эстафету акций против расизма и полицейского произвола. Митингующим активно противостоят ультра-правые активисты и футбольные фанаты, которые также вышли на улицы города, чтобы защитить статую премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля от посягательств вандалов. Пик беспорядков пришелся на прошлую субботу, когда пострадали два десятка полицейских и были задержаны 113 человек.