Температура воздуха в Москве побила рекорд 130-летней давности

На метеорологической станции ВДНХ в Москве 17 июня синоптики зафиксировали 31,4 градуса жары. Это на 0,6 градуса выше температурного рекорда, который был установлен почти 130 лет назад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Побит рекорд температуры, установленный ещё в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса — 31,4 градуса зафиксировано в Москве на станции Росгидромета (ВДНХ), — отметил он.

При этом синоптики уверяют, что 17 июня нельзя назвать самым жарким днём. В истории метеорологических наблюдений у этого дня просто самый низкий рекорд, если сравнивать с ближайшими датами. Например, температурный рекорд 16 июня был 32 градуса.