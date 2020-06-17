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Температура воздуха в Москве побила рекорд 130-летней давности

Но этот день, по словам синоптиков, нельзя назвать самым жарким в июне.

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На метеорологической станции ВДНХ в Москве 17 июня синоптики зафиксировали 31,4 градуса жары. Это на 0,6 градуса выше температурного рекорда, который был установлен почти 130 лет назад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Побит рекорд температуры, установленный ещё в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса — 31,4 градуса зафиксировано в Москве на станции Росгидромета (ВДНХ), — отметил он.

При этом синоптики уверяют, что 17 июня нельзя назвать самым жарким днём. В истории метеорологических наблюдений у этого дня просто самый низкий рекорд, если сравнивать с ближайшими датами. Например, температурный рекорд 16 июня был 32 градуса.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что нужно употреблять в жаркую погоду, чтобы утолить жажду.

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