США ввели санкции против Башара Асада и его супруги

США ввели санкции в отношении 39 физических и юридических лиц Сирии в рамках так называемого закона Цезаря, или Акта о защите гражданского населения САР. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что ограничительные меры касаются в том числе сирийского президента Башара Асада и его жены Асмы.
Под санкции также попали один из крупнейших предпринимателей страны Мухаммед Хамшо, старшая сестра лидера САР Бушра Асад и Махер Асад — младший брат президента Сирии, командующий 4-й бронетанковой дивизией. В чёрном списке оказались и само подразделение, и двое его офицеров, и ещё несколько родственников Асада и Хамшо.
— Настало время положить конец бесполезной жестокой войне Асада. Сегодня у режима Асада и тех, кто его поддерживает, есть простой выбор: предпринять шаги в направлении политического урегулирования сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН или столкнуться с новыми санкциями, — приводится заявление Помпео на сайте Госдепа.
Он назвал введённые санкции продолжением политического и экономического давления на Асада для борьбы с "ведением войны и массовыми зверствами против сирийского народа".
Ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность ситуацией с насилием в сирийской провинции Идлиб и пожелал, чтобы Россия перестала поддерживать "режим Асада" в Сирии. В Кремле ответили американскому лидеру.