США ввели санкции против Башара Асада и его супруги

США ввели санкции в отношении 39 физических и юридических лиц Сирии в рамках так называемого закона Цезаря, или Акта о защите гражданского населения САР. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что ограничительные меры касаются в том числе сирийского президента Башара Асада и его жены Асмы.

Под санкции также попали один из крупнейших предпринимателей страны Мухаммед Хамшо, старшая сестра лидера САР Бушра Асад и Махер Асад — младший брат президента Сирии, командующий 4-й бронетанковой дивизией. В чёрном списке оказались и само подразделение, и двое его офицеров, и ещё несколько родственников Асада и Хамшо.

— Настало время положить конец бесполезной жестокой войне Асада. Сегодня у режима Асада и тех, кто его поддерживает, есть простой выбор: предпринять шаги в направлении политического урегулирования сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН или столкнуться с новыми санкциями, — приводится заявление Помпео на сайте Госдепа.

Он назвал введённые санкции продолжением политического и экономического давления на Асада для борьбы с "ведением войны и массовыми зверствами против сирийского народа".