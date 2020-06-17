Доцент-расчленитель Соколов нанял нового адвоката

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, нанял нового адвоката. Им стал Сергей Лукьянов.
— Накануне я подписал соглашение на защиту с Олегом Соколовым, я уже приступил к знакомству с материалами дела, — сообщил Лукьянов РИА "Новости".
Адвокат намерен ознакомиться с материалами дела к следующему заседанию, которое состоится 22 июня. Юрист не собирается затягивать процесс и просить отложить слушание. Он будет ходатайствовать об ознакомлении в ходе процесса, если пяти дней ему не хватит.
Интересы доцента-расчленителя представлял адвокат Александр Почуев. Ранее юрист сообщил, что ему стали поступать угрозы физической расправы и публичной дискредитации в связи с делом Соколова. В ходе заседания 15 июня Соколов объявил, что отказывается от услуг Почуева, дабы защитить его.