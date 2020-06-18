Умер сын Никиты Хрущёва

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил экс-сотрудник Посольства США в Москве Марк Гаррисон.

— Он умер. Сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация, — цитирует дипломата Пятый канал.

Информацию о смерти Сергея Хрущёва также подтвердила его правнучка Нина. В беседе с РБК она сообщила, что её родственник умер в городе Кранстоне, штат Род-Айленд.

Причины смерти не называются.

Сергей Хрущёв родился в 1935 году в Москве. Он является доктором технических наук, профессором и Героем Социалистического Труда. В начале 90-х Хрущёв уехал в США для чтения лекций по холодной войне в Университете Брауна. В результате он остался в Штатах на постоянное место жительства.