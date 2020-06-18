"Ваше доверие вдохновляло нашу команду". Дуров поздравил россиян с разблокировкой Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров поздравил россиян с разблокировкой мессенджера и рассказал, какие изменения ждут пользователей в будущем.

— Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. Ваши доверие и поддержка вдохновляли нашу команду всё это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события, — написал разработчик в своём телеграм-канале.

Он выразил надежду, что изменения останутся позитивными и долгосрочными. Дуров добавил, что после разблокировки должна вырасти скорость и стабильность работы приложения по всей территории России. Кроме того, станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы.

Создатель мессенджера подчеркнул, что конфиденциальность данных пользователей и тайна личной переписки по-прежнему остаются фундаментальным принципом работы мессенджера Telegram во всех странах, поэтому эта политика остаётся неизменной.

Дуров отметил, что действия российских властей внушают оптимизм и позволяют надеяться на реализацию цифрового потенциала страны, также разблокировка может привлечь новых IT-предпринимателей и инвесторов.