Отец Нурмагомедова вылечился от коронавируса

Отец российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал тренер спортсмена Хавьер Мендес.

— Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идёт на поправку. И потом ещё мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет, — приводит его слова ТАСС.

Мендес отметил, что Нурмагомедов-старший попал в больницу из-за осложнений после операции на сердце, которую он когда-то перенёс. Тренер добавил, что от всей этой ситуации очень переживает и у него выступают слёзы.