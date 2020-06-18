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Отец Нурмагомедова вылечился от коронавируса

Тренер был госпитализирован с инфекцией 25 апреля.

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Фото © ТАСС / Евгений Костин / NewsTeam

Отец российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал тренер спортсмена Хавьер Мендес.

Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идёт на поправку. И потом ещё мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет, — приводит его слова ТАСС.

Мендес отметил, что Нурмагомедов-старший попал в больницу из-за осложнений после операции на сердце, которую он когда-то перенёс. Тренер добавил, что от всей этой ситуации очень переживает и у него выступают слёзы.

Напомним, о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова с пневмонией стало известно 25 апреля. СМИ сообщили о неправильном лечении Абдулманапа, из-за чего 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, он впал в кому. 18-го числа он был подключён к аппарату ИВЛ. Хабиб рассказывал, что состояние отца "очень тяжёлое". Поддержку Хабибу высказал даже его главный соперник Конор Макгрегор.

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