Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин обвинил западных политиков в попытках "замолчать" Мюнхенское соглашение

Глава государства не исключил существования у других стран секретных архивов.

1929

Фото © ТАСС / пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин рассказал о попытках политиков Европы "замолчать" Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии.

Сегодня европейские политики и прежде всего польские руководители хотели бы "замолчать" Мюнхен, — написал Путин в статье о Второй мировой войне.

Первой причиной этого стремления российский лидер назвал поддержку соглашения со стороны некоторых стран и их попытки поучаствовать в разделе Чехословакии, что противоречило ранее данным обязательствам.

Другая причина, по его мнению, то, что СССР был единственным государством, которое в 1938 году встало на защиту Чехословакии.

Путин посчитал, что многие партнёры Российской Федерации не готовы к сотрудничеству и поиску правды о Второй мировой войне. Они занимаются информационными атаками на Москву, пытаясь заставить Россию чувствовать себя виноватой.

Кроме того, президент РФ считает, что некоторые страны скрывают секретные архивные документы о войне и предвоенном периоде. Глава государства призвал их последовать примеру России и рассекретить архивы.

Ранее Путин заявил о важности саммита лидеров ядерной "пятёрки" ООН.

Выбор редакции

Loading...