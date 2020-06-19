Путин обвинил западных политиков в попытках "замолчать" Мюнхенское соглашение

Президент России Владимир Путин рассказал о попытках политиков Европы "замолчать" Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии.

— Сегодня европейские политики и прежде всего польские руководители хотели бы "замолчать" Мюнхен, — написал Путин в статье о Второй мировой войне.

Первой причиной этого стремления российский лидер назвал поддержку соглашения со стороны некоторых стран и их попытки поучаствовать в разделе Чехословакии, что противоречило ранее данным обязательствам.

Другая причина, по его мнению, то, что СССР был единственным государством, которое в 1938 году встало на защиту Чехословакии.

Путин посчитал, что многие партнёры Российской Федерации не готовы к сотрудничеству и поиску правды о Второй мировой войне. Они занимаются информационными атаками на Москву, пытаясь заставить Россию чувствовать себя виноватой.