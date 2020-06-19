Украина в очередной раз испытала ракету, которую называют "угрозой Крымскому мосту" — видео

На Украине состоялись очередные испытания новой крылатой ракеты Р-360 комплекса "Нептун". Видео было опубликовано на YouTube-канале Defense Express.

Испытания состоялись на полигоне Алибей под Одессой. Две ракеты были запущены с берега и поразили плавучие цели на расстоянии 80 километров. Это первый успешный полёт данного вида вооружения со штатной боевой частью.

— Кроме того, во время испытаний на границу закрытого во время стрельб сектора акватории подошли корабли Черноморского флота РФ, которые пытались средствами радиоэлектронной борьбы подавить управление и наведение крылатой ракеты, — говорится в описании ролика.

Предыдущие испытания Р-360 комплекса "Нептун" состоялись в апреле текущего года.