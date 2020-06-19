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Украина в очередной раз испытала ракету, которую называют "угрозой Крымскому мосту" — видео

Это первый успешный полёт данного вида вооружения со штатной боевой частью.

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На Украине состоялись очередные испытания новой крылатой ракеты Р-360 комплекса "Нептун". Видео было опубликовано на YouTube-канале Defense Express.

Испытания состоялись на полигоне Алибей под Одессой. Две ракеты были запущены с берега и поразили плавучие цели на расстоянии 80 километров. Это первый успешный полёт данного вида вооружения со штатной боевой частью.

Кроме того, во время испытаний на границу закрытого во время стрельб сектора акватории подошли корабли Черноморского флота РФ, которые пытались средствами радиоэлектронной борьбы подавить управление и наведение крылатой ракеты, — говорится в описании ролика.

Предыдущие испытания Р-360 комплекса "Нептун" состоялись в апреле текущего года.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заверял, что такие ракеты якобы способны "снести" Крымский мост. В свою очередь экс-президент Пётр Порошенко ещё год назад обещал поставить их в ВСУ.

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