Трамп назвал единственную причину, по которой может проиграть выборы

Президент США Дональд Трамп считает, что уступить на предстоящих выборах может только из-за голосования по почте.

— Голосование по почте — это единственное, из-за чего я могу проиграть. Потому что демократы жульничают и крадут, — приводит слова Трампа The Washington Times.

Глава Белого дома заявил, что представители Демократической партии выборочно рассылают бюллетени о голосовании и игнорируют районы, где республиканцы составляют большинство.

Однако, по словам Трампа, его наиболее вероятный противник на ноябрьских выборах Джо Байден слабее предыдущего оппонента Хиллари Клинтон. При этом аппарат Байдена сильнее, уточнил американский лидер.