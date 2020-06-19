Минобороны опубликовало уникальные документы первых дней войны

На сайте Министерства обороны России появился раздел "В первые дни Великой войны", там опубликованы рассекреченные документы об успехах Красной армии после нападения фашистов, а также представлены оперативные сводки Генштаба, сообщения с фронтов, личные письма и фотографии советских солдат.

Фото © Минобороны РФ

Среди документов — выдержки из журнала боевых действий лета 1941 года и сообщения раненых командиров, в которых описаны первые трудности и надобности военных во время сражений с немцами. Красноармейцы отмечали, что противник хорошо владеет оружием, но при этом труслив, наступает по расписанию и не воюет ночью. Участники боёв также рассказывали, что при штыковых атаках, заслышав крики "Ура!", гитлеровцы бросались в бегство.

Фото © Минобороны РФ

Также на сайте Минобороны открылся мультимедийный раздел "Триумф народа-победителя", посвящённый 75-й годовщине первого Парада Победы 24 июня 1945 года.

Фото © Минобороны РФ

Опубликованы уникальные архивные сообщения о том, как готовилось торжество. Главнокомандующий Иосиф Сталин приказал провести подготовку всего за месяц. Предполагалось вывести десять сводных полков фронтов и сводный полк Военно-морского флота. К участию в нём привлекались также слушатели военных академий, курсанты военных училищ и войска московского гарнизона, а также военная техника, в том числе авиация.

В разделе доступны исторические снимки с репетиций и парада на Красной площади, а также план светового салюта, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года в 23:00.