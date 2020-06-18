Лайф публикует видео выноса тел погибших из квартиры на улице Приорова — видео

Лайф публикует видео с места трагедии на улице Приорова в Москве. Из квартиры, где 21-летний Севастьян П. застрелил свою бывшую возлюбленную, её сына и мать, выносят тела погибших.

На кадрах видно, что на месте находятся сотрудники полиции и Следственного комитета, прибыла специальная машина скорой помощи. Для журналистов максимально закрыли обзор, поэтому неизвестно, сколько тел увезли с места происшествия.

Напомним, трагедия произошла в четверг в жилом доме по улице Приорова в Москве. В результате инцидента погибло четыре человека, включая стрелка. Как сообщал Лайф, 21-летний молодой человек зашёл в квартиру бывшей возлюбленной с карабином за спиной. В ходе ссоры он застрелил девушку и её семью. После штурма квартиры полицейские нашли и безжизненное тело самого стрелка. По факту убийства людей СКР возбудил уголовное дело.