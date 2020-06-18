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Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

В Каракасе заявили, что Вашингтон добивается ухудшения экономической ситуации в стране.

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Здание Министерства финансов США. Фото Xinhua via ZUMA Wire

Министерство финансов США расширило список санкций в отношении властей Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В новый перечень попали три гражданина Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера. Два других танкера были исключены из списка.

Глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал ООН отреагировать на действия американских властей.

Вашингтон продолжает сужать кольцо вокруг Венесуэлы. Многополярная система ООН должна отреагировать на это. Мы обратимся в Международный уголовный суд, — написал Арреаса в "Твиттере".

Министр добавил, что США добиваются ухудшения экономической ситуации в стране.

Ранее в Венесуэлу, несмотря на угрозы США, прибыл первый иранский танкер с нефтью.

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