Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

Министерство финансов США расширило список санкций в отношении властей Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В новый перечень попали три гражданина Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера. Два других танкера были исключены из списка.

Глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал ООН отреагировать на действия американских властей.

— Вашингтон продолжает сужать кольцо вокруг Венесуэлы. Многополярная система ООН должна отреагировать на это. Мы обратимся в Международный уголовный суд, — написал Арреаса в "Твиттере".

Министр добавил, что США добиваются ухудшения экономической ситуации в стране.