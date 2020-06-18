Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

Министерство финансов США расширило список санкций в отношении властей Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении ведомства.
В новый перечень попали три гражданина Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера. Два других танкера были исключены из списка.
Глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал ООН отреагировать на действия американских властей.
— Вашингтон продолжает сужать кольцо вокруг Венесуэлы. Многополярная система ООН должна отреагировать на это. Мы обратимся в Международный уголовный суд, — написал Арреаса в "Твиттере".
Министр добавил, что США добиваются ухудшения экономической ситуации в стране.
Ранее в Венесуэлу, несмотря на угрозы США, прибыл первый иранский танкер с нефтью.