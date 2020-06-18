Представителя Посольства РФ вызвали в МИД Литвы

Представителя российского посольства в Литве вызвали в МИД республики, об этом сообщается на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Отмечается, что поводом для вызова стало обсуждение в Государственной думе РФ законопроекта о признании недействующим на территории России постановления Съезда народных депутатов СССР от 1989 года "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении 1939 г.". В документе осуждается пакт Молотова — Риббентропа, было предложено считать его вынужденной мерой, а советское постановление расценивать как несоответствующее исторической справедливости.

На встрече с российским дипломатом заместитель министра Далюс Чекуолис "в назидательном ключе" изложил своё видение договора о ненападении и мнение о ситуации с обсуждением в Госдуме.

— Многочисленные заходы литовской стороны с обвинениями России в "историческом ревизионизме", в "оккупации" Советским Союзом Литвы и т.д. были отведены российским дипломатом, — заявили в посольстве.

Кроме того, представитель напомнил оппонентам о необходимости прекратить агрессивную риторику в адрес России и порекомендовал Вильнюсу более взвешенно и беспристрастно оценивать совместное прошлое и настоящее.