В Москве провели вторую репетицию Парада Победы — видео

Видео © LIFE
В центре Москвы состоялась вторая репетиция Парада Победы, который пройдёт 24 июня на Красной площади.
По Тверской улице прошла военная техника, посмотреть на неё собрались многие горожане, даже несмотря на прошедший дождь. Движение в центре столицы для проведения репетиции было перекрыто с 17:30.
Первая репетиция состоялась в Москве 17 июня. А уже в субботу, 20 июня, пройдёт генеральная.
Напомним, в этом году Парад Победы начнётся в 28 городах страны 24-го числа. Из-за сложной эпидемиологической обстановки он был отменён в 13 городах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к таким решениям. День проведения парада по указу президента Владимира Путина объявлен выходным.