В Москве провели вторую репетицию Парада Победы — видео

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В центре Москвы состоялась вторая репетиция Парада Победы, который пройдёт 24 июня на Красной площади.

По Тверской улице прошла военная техника, посмотреть на неё собрались многие горожане, даже несмотря на прошедший дождь. Движение в центре столицы для проведения репетиции было перекрыто с 17:30.

Первая репетиция состоялась в Москве 17 июня. А уже в субботу, 20 июня, пройдёт генеральная.