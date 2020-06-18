Лайф публикует видео подготовки стрелка, убившего троих человек на улице Приорова

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Лайф публикует видео со двора дома на улице Приорова. На кадрах 21-летний стрелок Севастьян П. паркует машину за несколько минут до страшного убийства своей бывшей возлюбленной и её семьи.

На записи видно, как молодой человек выходит из иномарки и забирает какой-то предмет с заднего сиденья. Потом он возвращается на водительское место и некоторое время проводит в автомобиле.

После этого злоумышленник покидает транспортное средство и направляется к подъезду, где через некоторое время случится расправа.

Ранее сообщалось, что в багажнике машины Севастьяна П. следователи нашли коробку от охотничьего карабина "Сайга", лопату, канистру и топор. А на заднем сиденье автомобиля обнаружили металлический кейс. Судя по найденным вещам, мужчина мог спланировать своё преступление.