Лайф публикует видео подготовки стрелка, убившего троих человек на улице Приорова

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Лайф публикует видео со двора дома на улице Приорова. На кадрах 21-летний стрелок Севастьян П. паркует машину за несколько минут до страшного убийства своей бывшей возлюбленной и её семьи.
На записи видно, как молодой человек выходит из иномарки и забирает какой-то предмет с заднего сиденья. Потом он возвращается на водительское место и некоторое время проводит в автомобиле.
После этого злоумышленник покидает транспортное средство и направляется к подъезду, где через некоторое время случится расправа.
Ранее сообщалось, что в багажнике машины Севастьяна П. следователи нашли коробку от охотничьего карабина "Сайга", лопату, канистру и топор. А на заднем сиденье автомобиля обнаружили металлический кейс. Судя по найденным вещам, мужчина мог спланировать своё преступление.
Напомним, трагедия произошла в четверг в жилом доме по улице Приорова в Москве. В результате инцидента погибло четыре человека, включая стрелка. Как сообщал Лайф, 21-летний молодой человек зашёл в квартиру бывшей возлюбленной с карабином за спиной. В ходе ссоры он застрелил девушку и её семью. После штурма квартиры полицейские нашли и безжизненное тело самого стрелка. По факту убийства людей СКР возбудил уголовное дело.