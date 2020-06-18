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Лайф публикует видео подготовки стрелка, убившего троих человек на улице Приорова

На кадрах злоумышленник забирает из авто некий предмет и идёт расправляться с бывшей девушкой.

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Видео © LIFE

Лайф публикует видео со двора дома на улице Приорова. На кадрах 21-летний стрелок Севастьян П. паркует машину за несколько минут до страшного убийства своей бывшей возлюбленной и её семьи.

На записи видно, как молодой человек выходит из иномарки и забирает какой-то предмет с заднего сиденья. Потом он возвращается на водительское место и некоторое время проводит в автомобиле.

После этого злоумышленник покидает транспортное средство и направляется к подъезду, где через некоторое время случится расправа.

Ранее сообщалось, что в багажнике машины Севастьяна П. следователи нашли коробку от охотничьего карабина "Сайга", лопату, канистру и топор. А на заднем сиденье автомобиля обнаружили металлический кейс. Судя по найденным вещам, мужчина мог спланировать своё преступление.

Напомним, трагедия произошла в четверг в жилом доме по улице Приорова в Москве. В результате инцидента погибло четыре человека, включая стрелка. Как сообщал Лайф, 21-летний молодой человек зашёл в квартиру бывшей возлюбленной с карабином за спиной. В ходе ссоры он застрелил девушку и её семью. После штурма квартиры полицейские нашли и безжизненное тело самого стрелка. По факту убийства людей СКР возбудил уголовное дело.

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