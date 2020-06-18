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Путин рассказал о жёстких разговорах с коллегами в Кремле

Также глава государства уточнил, что не задаётся вопросом об энергетике в резиденции.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что иногда проводит в своём рабочем кабинете в Кремле жёсткие разговоры с коллегами.

У нас бывают и жёсткие разговоры, — сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Глава государства также уточнил, что не интересуется вопросом о том, какая энергетика в его резиденции.

Эту и другие темы Путин обсудил в фильме Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин", который выйдет в эфир на телеканале "Россия-1" 21 июня в 22:00.

Ранее Лайф сообщал, что статья Путина о Второй мировой войне, опубликованная в американском журнале, в полном объёме доступна на сайте Кремля.

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