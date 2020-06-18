Прелые яблоки и несвежее мясо. Врач объяснила, как по запаху распознать рак

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева объяснила, как по запаху распознать опасные заболевания, например рак, диабет и поражения почек. Необычно пахнущий пот говорит о разрушительных процессах в организме, отметила она в эфире телеканала "Россия-1".

Так, например, при онкологии формируется специфический "запах несвежего мяса". Кроме того, повышается температура и для терморегуляции начинается обильное потоотделение. Специалист пояснила, что это происходит из-за того, что вырабатывается "фактор некроза опухоли", с помощью которого тело борется со злокачественным образованием.

Скорогудаева отметила, что при диабете от человека пахнет прелыми яблоками и ацетоном. Когда в организме наблюдается нехватка инсулина, глюкоза не поступает в клетки, поэтому начинается процесс выработки энергии из жиров. В результате формируются кетоновые тела, которые превращаются в ацетон.

Врач добавила, что при поражениях печени и почек пот больного приобретает запах аммиака.