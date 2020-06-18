Без социальной дистанции и масок. На Кузнецком Мосту в Москве прошла массовая вечеринка под открытым небом — видео

Массовая вечеринка под открытым небом прошла в одном из баров на Кузнецком Мосту в Москве.
Толпы молодых людей танцевали перед рестораном Ketch Up под музыку диджея. При этом они не соблюдали безопасного расстояния между собой и находились без средств индивидуальной защиты.
На место инцидента прибыли сотрудники полиции, после чего дискотека прекратилась. По данным Mash, было задержано несколько участников вечеринки.
Напомним, летние веранды кафе и ресторанов в Москве открылись 16 июня с некоторыми ограничениями.
Ранее Лайф сообщал, что московский парк "Зарядье" планируют открыть 23 июня.