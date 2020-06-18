Путин заявил о важности саммита лидеров ядерной пятёрки ООН

Президент России Владимир Путин рассказал, что саммит лидеров "ядерной пятёрки" ООН будет важен не только для этих стран, но и для всего мира, а также поможет найти ответы на разные современные вызовы.
— Саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании сыграет важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тем высоким гуманистическим идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались отцы и деды, — написал глава государства в статье о Второй мировой войне, опубликованной на сайте Кремля.
Путин уточнил, что лидеры стран поддержали идею проведения саммита, и выразил надежду, что встреча состоится как можно скорее.
Одними из тем обсуждения станут кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, и состояние мировой экономики. По словам Путина, способность государств работать вместе покажет, насколько серьёзными будут последствия пандемии CoViD-19.
Президент уточнил, что превращать экономику в инструмент давления и конфронтации недопустимо. Глава государства добавил, что предложенная Россией повестка невероятно важна и актуальна для стран саммита и всего мира. Кроме того, Российская Федерация готова предложить конкретные идеи и инициативы по всем вопросам.
Участники "пятёрки" СБ ООН должны доверять друг другу, отметил Путин. Это необходимо для укрепления безопасности на планете.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал важной инициативу Путина о проведении саммита "пятёрки".