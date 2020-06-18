Путин заявил о важности саммита лидеров ядерной пятёрки ООН

Президент России Владимир Путин рассказал, что саммит лидеров "ядерной пятёрки" ООН будет важен не только для этих стран, но и для всего мира, а также поможет найти ответы на разные современные вызовы.

— Саммит России, Ки­тая, Франции, США и Великобритании сыграет важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тем высоким гуманистическим идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сра­жались отцы и деды, — написал глава государства в статье о Второй мировой войне, опубликованной на сайте Кремля.

Путин уточнил, что лидеры стран поддержали идею проведения саммита, и выразил надежду, что встреча состоится как можно скорее.

Одними из тем обсуждения станут кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, и состояние мировой экономики. По словам Путина, способность государств работать вместе покажет, насколько серьёзными будут последствия пандемии CoViD-19.

Президент уточнил, что превращать экономику в инструмент давления и конфронтации недопустимо. Глава государства добавил, что предложенная Россией повестка невероятно важна и актуальна для стран саммита и всего мира. Кроме того, Российская Федерация готова предложить конкретные идеи и инициативы по всем вопросам.

Участники "пятёрки" СБ ООН должны доверять друг другу, отметил Путин. Это необходимо для укрепления безопасности на планете.