Гутерриш назвал важной инициативу Путина о проведении саммита "пятёрки" СБ ООН

— Отношения между сильнейшими странами в мире — США, Россией и Китаем — сейчас абсолютно нерабочие. Мы видим влияние этого на работу Совета Безопасности, это приводит к невозможности достичь согласия по многим вопросам. Так что важно провести дискуссию между лидерами этих стран, а также с участием лидеров Франции и Великобритании, — сказал ТАСС Гутерриш.