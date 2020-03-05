Гутерриш назвал важной инициативу Путина о проведении саммита "пятёрки" СБ ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал важной инициативу президента РФ Владимира Путина провести саммит пяти постоянных членов Совбеза ООН.
— Отношения между сильнейшими странами в мире — США, Россией и Китаем — сейчас абсолютно нерабочие. Мы видим влияние этого на работу Совета Безопасности, это приводит к невозможности достичь согласия по многим вопросам. Так что важно провести дискуссию между лидерами этих стран, а также с участием лидеров Франции и Великобритании, — сказал ТАСС Гутерриш.
Напомним, ранее Владимир Путин выступил с инициативой о встрече глав пяти государств — постоянных членов Совбеза ООН. Первым предложение принял французский лидер Эмманюэль Макрон, затем — Китай и США. Также инициативу поддержали в Организации Объединённых Наций.