Путин рассказал о попытках Сталина выиграть время для укрепления обороны страны

Президент России Владимир Путин поделился своим мнением об Иосифе Сталине и отметил, что лидеры СССР хорошо понимали угрозу со стороны внешних врагов.

— Они видели, что Совет­ский Союз пытаются оставить один на один с Германи­ей и её союзниками. И действовали, осознавая эту ре­альную опасность, чтобы выиграть драгоценное время для укрепления обороны страны, — написал Путин в статье про Вторую мировую войну, опубликованной на сайте Кремля.

При этом российский лидер уточнил, что многие обвинения против Сталина обоснованны, включая репрессии.

Глава государства также уточнил, что архивных документов, подтверждающих мнение о том, что СССР планировал начать превентивную войну против нацистской Германии, не существует. При этом, по словам президента, Сталин даже не встречался с Адольфом Гитлером, в отличие от многих других лидеров стран Европы.

Путин добавил, что доктрина Советского Союза заключалась в том, что в случае агрессии со стороны Германии Красная армия как можно быстрее должна была нанести ответный удар и начать наступление на вражеской территории, но это не одно и то же с планами начать войну.

Предотвратить Вторую мировую войну могла созданная после Первой мировой Лига Наций, однако из-за Франции и Великобритании организация перестала принимать необходимые решения, увязнув в дискуссиях. Лига Наций игнорировала призывы СССР создать справедливую систему коллективной безопасности и подписать пакт о Восточной Европе и Тихоокеанский договор о предотвращении агрессии, отметил Путин.