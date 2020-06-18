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Абитуриенты смогут подать заявления для поступления в вузы онлайн

Для этого можно обратиться непосредственно в учебную организацию или воспользоваться специальным приложением.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российские абитуриенты смогут подать заявления в приёмные комиссии вузов онлайн, соответствующий приказ Минобрнауки опубликован на официальном портале правовой информации.

Заполнить заявку и приложить к ней необходимые документы поступающие смогут с помощью специального приложения "Поступление в вуз онлайн". Для этого нужные бумаги следует отсканировать или сфотографировать. Также можно подать анкету непосредственно через электронную систему учебного заведения.

Расписания вступительных испытаний, списки поступивших и другую информацию будут публиковать на сайтах вузов. Согласие на зачисление подаётся тем же способом, что и заявление абитуриента.

Далее в течение первого учебного года студенты должны предоставить оригиналы документов в учебную организацию, а также пройти необходимые медосмотры.

В конце марта глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что приложение для удалённого поступления в вузы тестируется в пилотном режиме. Изначально предполагалось организовать удалённую подачу документов в 50 университетов, но было решено расширить список. Приёмная кампания начнётся до 20 июня.

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