Абитуриенты смогут подать заявления для поступления в вузы онлайн

Российские абитуриенты смогут подать заявления в приёмные комиссии вузов онлайн, соответствующий приказ Минобрнауки опубликован на официальном портале правовой информации.

Заполнить заявку и приложить к ней необходимые документы поступающие смогут с помощью специального приложения "Поступление в вуз онлайн". Для этого нужные бумаги следует отсканировать или сфотографировать. Также можно подать анкету непосредственно через электронную систему учебного заведения.

Расписания вступительных испытаний, списки поступивших и другую информацию будут публиковать на сайтах вузов. Согласие на зачисление подаётся тем же способом, что и заявление абитуриента.

Далее в течение первого учебного года студенты должны предоставить оригиналы документов в учебную организацию, а также пройти необходимые медосмотры.