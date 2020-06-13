На Украине возобновили производство ракет, "выжигающих российские войска"

Павлоградский химический завод возобновил работы по созданию ракетных комплексов для Министерства обороны страны. Об этом сообщает украинское консалтинговое агентство Defense Express со ссылкой на директора предприятия Леонида Шимана.

Он отметил, что для этих целей планируется нанять 540 новых сотрудников, которые будут заниматься производством нового топлива с помощью переработки старого.

— В результате появляется чистый октоген, которым можно снаряжать любые боевые части ракет или любое новое ракетное топливо, — уточнил Шиман.

Применяться оно может, например, в реактивных системах залпового огня "Ольха-М". По словам директора завода, для них планируется изготовить около 2500 боеприпасов. Также агентство отмечает, что речь идёт о противокорабельных комплексах "Нептун", реактивных снарядах "Тайфун" и оперативно-тактических комплексах "Гром".