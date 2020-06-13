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В жилом доме на Камчатке взорвался самогонный аппарат

Хозяин квартиры попал в реанимацию с ожогами.

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Фото © Ia41.ru

В городе Елизово Камчатского края в одном из многоквартирных домов на улице Рябикова произошёл взрыв самогонного аппарата. Об этом сообщает информационное агентство "41" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Фото © Ia41.ru

Инцидент произошёл около пяти утра по местному времени (около 20:00 мск). На место выехало девять сотрудников пожарной части. Они ликвидировали небольшое возгорание в квартире на втором этаже. Взрыв повредил входную дверь и два балкона. По предварительной информации, аппарат находился в ванной комнате.

Фото © Ia41.ru

В результате инцидента госпитализирован мужчина. Он получил ожоги. Сейчас хозяин самогонного аппарата находится в реанимации.

Ранее в Казани произошёл взрыв на газораспределительной станции. За ним последовал пожар. Лайф публиковал кадры возгорания, снятые с дрона.

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