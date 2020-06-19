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"Станет Лигой Наций". Путин счёл безответственными призывы отменить право вето в СБ ООН

Глава государства отметил, что предшественница ООН не влияла на происходящие в мире процессы.

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Фото © ТАСС / Xinhua via ZUMA Wire

Президент России Владимир Путин назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Глава государства предостерёг, что организация "станет Лигой Наций — встречей для пустых разговоров без рычагов влияния на мировые процессы".

Чем всё закончилось, хорошо известно. Именно поэтому державы-победительницы подошли к формированию но­вой системы миропорядка с предельной серьёзностью, чтобы не повторить ошибки предшественников, — заявил Путин в своей статье о Второй мировой войне.

В Совете Безопасности ООН право вето имеет пять стран: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Напомним, ранее сайт Кремля опубликовал статью Путина о Второй мировой войне.

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