"Станет Лигой Наций". Путин счёл безответственными призывы отменить право вето в СБ ООН

Глава государства предостерёг, что организация "станет Лигой Наций — встречей для пустых разговоров без рычагов влияния на мировые процессы".

— Чем всё закончилось, хорошо известно. Именно поэтому державы-победительницы подошли к формированию но­вой системы миропорядка с предельной серьёзностью, чтобы не повторить ошибки предшественников, — заявил Путин в своей статье о Второй мировой войне.