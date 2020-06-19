"Станет Лигой Наций". Путин счёл безответственными призывы отменить право вето в СБ ООН

Президент России Владимир Путин назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Глава государства предостерёг, что организация "станет Лигой Наций — встречей для пустых разговоров без рычагов влияния на мировые процессы".
— Чем всё закончилось, хорошо известно. Именно поэтому державы-победительницы подошли к формированию новой системы миропорядка с предельной серьёзностью, чтобы не повторить ошибки предшественников, — заявил Путин в своей статье о Второй мировой войне.
В Совете Безопасности ООН право вето имеет пять стран: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Напомним, ранее сайт Кремля опубликовал статью Путина о Второй мировой войне.