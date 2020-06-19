Нацпарк Приморья опубликовал уникальное видео с игрой амурских тигрят у озера

Выводок амурских тигрят впервые вышел на прогулку и искупался в озере. Уникальное видео с фотоловушки опубликовал в "Ютубе" национальный парк "Земля леопарда" в Приморье.

Молодая самка привела к оленьему водопою трёх малышей, которым всего пять-шесть месяцев от роду. На кадрах видно, что полосатые детёныши, мокрые после игр в воде, с любопытством осматривают камеру и резвятся на солнышке. Зверята и их мать весьма упитанные и весёлые, что радует научных сотрудников и зоозащитников.

— Появление тигров именно в этом месте вполне логично, ведь возле воды часто много оленей. Копытные — основа рациона хищников, точки скопления этих животных привлекают тигра. Но в данном случае речь вряд ли идёт об охоте. Видно, что тигрята мокрые, скорее всего, они купались, — пояснил сотрудник отдела науки национального парка Виктор Сторожук.

Сама тигрица родилась в 2016 году, но уже успела обзавестись потомством. Специалисты "Земли леопарда" отмечают, что эти звери редко попадают в объектив, поэтому кадры представляют особую ценность для исследователей. Это первый случай, когда тигров удалось заснять возле озера.