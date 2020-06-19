Минобороны рассказало о вкладе знаменитых писателей в освещение событий Великой Отечественной

К освещению событий Великой Отечественной войны с первых же дней были привлечены известные советские писатели. Об этом говорится в рассекреченных Министерством обороны документах, опубликованных в специальном разделе сайта.

— Для того чтобы грамотно и профессионально со страниц фронтовых и армейских газет освещать события боевых будней, в кадры Красной армии из запаса были призваны видные писатели Советского Союза, — сказано в сообщении.

Отмечается, что среди них были Сергей Михалков, Александр Твардовский, Михаил Матусовский, Борис Горбатов и многие другие.

Фото © Минобороны РФ 1 / 3

СССР придавал "большое значение информационному противоборству", уточнили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Также сообщается, что штандарты для Парада Победы 24 июня 1945 года шили в Большом театре. Это произошло потому, что образец, над которым трудились московские военные строители, был забракован за десять дней до парада.

Фото © Минобороны РФ

В итоге на дубовое древко с серебряным венком, обрамлявшим золотую пятиконечную звезду, крепился горизонтальный металлический штырь с "золотыми" шпилями на концах. На него подвешивалось алое полотнище штандарта, окаймлённое золотой узорчатой ручной вязью и наименованием фронта, а по бокам были тяжёлые золотые кисти.