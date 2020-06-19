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Из-за сильной грозы в Петербурге затопило Боткинскую больницу

Сотрудники технических служб убирали воду из подвальных помещений учреждения несколько часов.

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Из-за сильной грозы и ливня в Боткинской больнице Санкт-Петербурга накануне произошло затопление. Система водоснабжения дала течь, вода в цокольных помещениях клиники была на уровне колен. К счастью, никто не пострадал.

Затопленные подвальные помещения используются только персоналом. Сотрудники техслужбы вместе с "Водоканалом" в течение нескольких часов устраняли последствия потопа, — передаёт телеканал "Санкт-Петербург" сообщение пресс-службы медучреждения.

Напомним, гроза ожидается сегодня и в Москве. В столице с 10:00 до 19:00 объявлен жёлтый уровень опасности из-за высокой температуры.

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