Православный активист — о "захватчике" монастыря на Урале: Отстоит не только монастырь, но и всю Россию

Обстановка в Среднеуральском женском монастыре абсолютно спокойная. Обитель живёт своей привычной жизнью, несёт служение Богу и людям. Все паломники, которые приезжают в монастырь, прибывают именно к схиигумену Сергию Романову. Об этом Лайфу рассказал соратник священнослужителя, православный активист Всеволод Могучев.
— Отец Сергий построил этот монастырь 18 лет назад с нуля в лесу. Так сказать, вокруг пенька. И при этом всё было сделано без вовлечения каких-либо средств Екатеринбургской епархии и государственного бюджета. Монахини любят, уважают и почитают отца Сергия, потому что это именно те люди, которые спасаются благодаря отцу Сергию, — отметил он.
По его словам, сейчас люди добровольно, не нарушая законодательства, организовали гражданский контроль за монастырём, чтобы не допустить провокаций со стороны третьих лиц.
— У отца Сергия, у него самая мощная защита — это Покров Божьей Матери, никакой защиты более сильной, чем Покров Божьей Матери, не существует. Поэтому если на то будет Божья воля, то отец Сергий отстоит не только монастырь, но и всю Россию, — добавил активист.
Напомним, Екатеринбургская епархия запретила в служении и лишила права ношения наперсного креста схиигумену Сергию, который назвал ситуацию с коронавирусом в стране псевдопандемией и призывал людей не соблюдать меры безопасности. В ответ на запрет скандальный священнослужитель выгнал за монастырские ворота настоятельницу, взял контроль над обителью в свои руки и не пустил нового духовника в здание. По данным СМИ, монастырь охраняет казачий дозор, который также на стороне отца Сергия.