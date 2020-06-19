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Православный активист — о "захватчике" монастыря на Урале: Отстоит не только монастырь, но и всю Россию

Всеволод Могучев отметил, что отец Сергий 18 лет назад своими силами построил обитель.

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Фото © Svyatural.com

Обстановка в Среднеуральском женском монастыре абсолютно спокойная. Обитель живёт своей привычной жизнью, несёт служение Богу и людям. Все паломники, которые приезжают в монастырь, прибывают именно к схиигумену Сергию Романову. Об этом Лайфу рассказал соратник священнослужителя, православный активист Всеволод Могучев.

Отец Сергий построил этот монастырь 18 лет назад с нуля в лесу. Так сказать, вокруг пенька. И при этом всё было сделано без вовлечения каких-либо средств Екатеринбургской епархии и государственного бюджета. Монахини любят, уважают и почитают отца Сергия, потому что это именно те люди, которые спасаются благодаря отцу Сергию, — отметил он.

По его словам, сейчас люди добровольно, не нарушая законодательства, организовали гражданский контроль за монастырём, чтобы не допустить провокаций со стороны третьих лиц.

У отца Сергия, у него самая мощная защита это Покров Божьей Матери, никакой защиты более сильной, чем Покров Божьей Матери, не существует. Поэтому если на то будет Божья воля, то отец Сергий отстоит не только монастырь, но и всю Россию, — добавил активист.

Напомним, Екатеринбургская епархия запретила в служении и лишила права ношения наперсного креста схиигумену Сергию, который назвал ситуацию с коронавирусом в стране псевдопандемией и призывал людей не соблюдать меры безопасности. В ответ на запрет скандальный священнослужитель выгнал за монастырские ворота настоятельницу, взял контроль над обителью в свои руки и не пустил нового духовника в здание. По данным СМИ, монастырь охраняет казачий дозор, который также на стороне отца Сергия.

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