Православный активист — о "захватчике" монастыря на Урале: Отстоит не только монастырь, но и всю Россию

Обстановка в Среднеуральском женском монастыре абсолютно спокойная. Обитель живёт своей привычной жизнью, несёт служение Богу и людям. Все паломники, которые приезжают в монастырь, прибывают именно к схиигумену Сергию Романову. Об этом Лайфу рассказал соратник священнослужителя, православный активист Всеволод Могучев.

— Отец Сергий построил этот монастырь 18 лет назад с нуля в лесу. Так сказать, вокруг пенька. И при этом всё было сделано без вовлечения каких-либо средств Екатеринбургской епархии и государственного бюджета. Монахини любят, уважают и почитают отца Сергия, потому что это именно те люди, которые спасаются благодаря отцу Сергию, — отметил он.

По его словам, сейчас люди добровольно, не нарушая законодательства, организовали гражданский контроль за монастырём, чтобы не допустить провокаций со стороны третьих лиц.

— У отца Сергия, у него самая мощная защита — это Покров Божьей Матери, никакой защиты более сильной, чем Покров Божьей Матери, не существует. Поэтому если на то будет Божья воля, то отец Сергий отстоит не только монастырь, но и всю Россию, — добавил активист.