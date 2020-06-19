Умер актёр, сыгравший Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец"

В Лондоне на 89-м году жизни умер актёр Иэн Холм. Он сыграл Бильбо Бэггинса в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" и священника из "Пятого элемента" Люка Бессона. О смерти артиста The Guardian сообщил его агент.

Холм — лауреат премий BAFTA и "Тони", он известен по ролям в таких картинах, как "Пятый элемент", "Чужой", "Послезавтра", "Авиатор", "Из ада", "Властелин колец" и "Хоббит". В 1998 году был посвящён в рыцари.