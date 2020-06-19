Лукашенко: В отношениях с Россией у нас ничего не искрит

Белорусский президент Александр Лукашенко признал, что в отношениях Москвы и Минска действительно есть проблемы, однако "ничего не искрит". Об этом он заявил в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который находится в Минске с рабочим визитом. Лукашенко отметил, что сегодня уже успел поговорить с Владимиром Путиным по телефону, а поэтому может передать Лаврову "привет от его начальника".

— У нас действительно состоялся открытый, добрый разговор, хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит — ничего у нас не искрит, есть проблемы всегда, — приводит его заявление Sputnik.

Российский министр на эти слова отреагировал шуткой. По словам Лаврова, "искра нужна для зажигания".