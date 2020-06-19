Путин обсудил с Лукашенко коронавирус и пригласил на парад в Москву

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря главы белорусского государства Наталью Эйсмон.

— Хочу сейчас упредить ваши вопросы. Речи о газпромовском банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась, — уточнила она.

Вместо этого, по словам Эйсмонт, главы государств подробно обсудили ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии, её развитие и противодействие. В частности, Путин рассказал Лукашенко о российском противовирусном препарате "Авифавир", показавшем эффективность в клинических испытаниях против инфекции.

— Путин предложил при необходимости в нужном объёме воспользоваться этим препаратом в Белоруссии. Как отметил президент Лукашенко, лекарство будет закуплено в необходимом объёме и будет использоваться при лечении, — сообщила пресс-секретарь белорусского лидера.

Кроме того, по словам Эйсмонт, Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад, который состоится в Москве 24 июня.

— Александр Лукашенко примет в нём участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями, — проинформировала белорусская сторона.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что в ходе разговора двух лидеров была "акцентирована особая значимость юбилея Победы для народов обеих стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла".