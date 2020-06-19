Путин обсудил с Лукашенко коронавирус и пригласил на парад в Москву

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря главы белорусского государства Наталью Эйсмон.
— Хочу сейчас упредить ваши вопросы. Речи о газпромовском банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась, — уточнила она.
Вместо этого, по словам Эйсмонт, главы государств подробно обсудили ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии, её развитие и противодействие. В частности, Путин рассказал Лукашенко о российском противовирусном препарате "Авифавир", показавшем эффективность в клинических испытаниях против инфекции.
— Путин предложил при необходимости в нужном объёме воспользоваться этим препаратом в Белоруссии. Как отметил президент Лукашенко, лекарство будет закуплено в необходимом объёме и будет использоваться при лечении, — сообщила пресс-секретарь белорусского лидера.
Кроме того, по словам Эйсмонт, Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад, который состоится в Москве 24 июня.
— Александр Лукашенко примет в нём участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями, — проинформировала белорусская сторона.
В Кремле, в свою очередь, сообщили, что в ходе разговора двух лидеров была "акцентирована особая значимость юбилея Победы для народов обеих стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла".
Напомним, что к настоящему моменту участие в Параде Победы подтвердили главы Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Южной Осетии и Абхазии. Приглашения отправили во многие страны, и часть подтверждений "ожидается со дня на день", сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.