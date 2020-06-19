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Бездомных в Москве накормят в "Ночном автобусе"

В июле межрегиональная благотворительная организация помощи бездомным "Ночлежка" запустит "Ночной автобус", который развезёт еду, одежду и средства гигиены нуждающимся. Проект уже поддержал сервис доставки еды "Кухня на районе".

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Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В Москве на сегодняшний день более 80 000 бездомных людей. Организация "Ночлежка" пытается помочь нуждающимся: не только накормить их горячим ужином, но и вернуть к нормальной жизни.

По будням с 19:00 до 23:00 микроавтобус будет выезжать на улицы Москвы и на нескольких остановках волонтёры раздадут нуждающимся горячий ужин и вещи первой необходимости.

Раз в неделю благотворительной организации будет помогать "Кухня на районе", обеспечивая бездомных полноценными горячими блюдами.

Первый рейс московского "Ночного автобуса" будет уже в начале июля, а сейчас мы продолжаем искать рестораны-партнёры, которые будут готовы предоставить раз в неделю 250–300 порций еды нам в рейс. Мы очень благодарны ребятам из "Кухни на районе", что в период, когда всем нелегко, они находят у себя ресурсы помочь тем, кому ещё хуже, — комментирует координатор проектов "Ночлежки" Мария Раевская.

Организаторы проекта надеются, что бездомные люди не только смогут поесть с их помощью, но и узнают о программах, которые помогают вернуться к нормальной жизни.

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