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ЦБ снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.

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Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав

Банк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня — 4,5%. Снижение произошло на один процентный пункт — с 5,5%.

Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%, — говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, в конце апреля регулятор снизил ставку на 50 базисных пунктов — с 6% до 5,5%. Произошло это впервые с октября 2019 года. После этого в ЦБ рассматривали возможность снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, что и произошло сегодня.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики регулятора, по которой он предоставляет деньги банкам.

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