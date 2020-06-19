ЦБ снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня

Банк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня — 4,5%. Снижение произошло на один процентный пункт — с 5,5%.

— Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%, — говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, в конце апреля регулятор снизил ставку на 50 базисных пунктов — с 6% до 5,5%. Произошло это впервые с октября 2019 года. После этого в ЦБ рассматривали возможность снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, что и произошло сегодня.