Кремль: Путин не может играть на Трампе, как на скрипке

Президент России Владимир Путин не считает, что американским лидером Дональдом Трампом можно легко манипулировать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать высказывание Джона Болтона о том, что "Путин может играть на Трампе, как на скрипке".
— Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин думает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью, — напомнил представитель Кремля.
На вопрос считает ли президент России хозяина Белого дома легко манипулируемым, Песков ответил отрицательно.
Напомним, в США разразился громкий скандал вокруг предстоящего выхода книги экс-советника Трампа Джона Болтона. В ней он раскрывает ряд спорных моментов деятельности американского лидера. Так, он заявил, что президент поинтересовался, входит ли Финляндия в состав России, умолял главу КНР Си Цзиньпина о помощи с переизбранием и т.д. Минюст США пытается запретить выход мемуаров через суд. Сам же Трамп называет книгу смесью лжи и выдуманных историй.