Кремль: Путин не может играть на Трампе, как на скрипке

Президент России Владимир Путин не считает, что американским лидером Дональдом Трампом можно легко манипулировать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать высказывание Джона Болтона о том, что "Путин может играть на Трампе, как на скрипке".

— Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин думает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью, — напомнил представитель Кремля.

На вопрос считает ли президент России хозяина Белого дома легко манипулируемым, Песков ответил отрицательно.