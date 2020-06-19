"Камера и 50% не передаёт". Рыбак снял эпицентр урагана в Петербурге

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Вчерашний ураган в Санкт-Петербурге многих застал врасплох. Но если большинство жителей Северной столицы успели спрятаться от дождя и порывов ветра, то некоторым прятаться попросту было некуда, так как они оказались в самом эпицентре стихии.

Одним из таких оказался местный рыбак, который во время грозы находился в своём катере в Финском заливе. Экшен-камера петербуржца запечатлела то, что происходило в самом сердце шторма. По словам мужчины, который опубликовал ролик у себя в соцсетях, порывы ветра достигали 20 метров в секунду, а высота волн — до полутора метров.

— Камера и 50% не передаёт той жопы, которая там была. Тот случай, когда надо было сидеть дома, — рассказал рыбак в описании к видеоролику.